CMIT TV | Padovan: “Cristiano Ronaldo e la Juventus insieme per forza”

Alla CMIT TV, ospite Giancarlo Padovan: il giornalista parla dell’addio di Donnarumma al Milan e di Cristiano Ronaldo e della Juventus

Tra gli ospiti di rilievo del lungo tg della CMIT TV di oggi, anche Giancarlo Padovan. Numerosi i temi trattati con il giornalista, tra cui innanzitutto l’exploit di Donnarumma a Euro 2020 e il suo addio al Milan direzione Psg. “Donnarumma non ha stupito per le sue prestazioni all’Europeo, ha fatto con l’Italia ciò che già faceva al Milan – ha dichiarato – Dal punto di vista contrattuale, è andato da chi gli offriva più soldi e non c’è niente di male. Può esserci il dispiacere, certo, ma non è immorale. Certo Donnarumma ha un agente particolare, che indirizza i suoi giocatori verso il massimo guadagno. Ma il portiere non può essere biasimato”. Sul rendimento di Immobile nell’Europeo: “Nella Nazionale di Mancini non ha avuto gli spazi che ha avuto di solito. Ma non credo sia stato deludente, all’inizio del torneo è stato importante con i due gol realizzati. Il campionato poi è diverso da un torneo di sette partite. Alla Lazio, troverà Sarri che sarà in grado di valorizzare come sempre i giocatori che ha. Ciro segnerà tanti gol e potrà concorrere per il titolo di capocannoniere”.

Juventus, Padovan: “Cristiano Ronaldo vuole andare via, ma non sa dove”

Sulla Juventus: “Ha fatto un aumento di capitale di 400 milioni di euro, non sono pochi soldi – spiega Padovan – Certo non verranno spesi tutti sul mercato. Ma con delle cessioni e un ‘tesoretto’ qualcuno si potrà prendere. Locatelli non è un campione, ma lo diventerà. Non basta, certo, serve qualcun altro. De Paul può essere un rimpianto? Certo, anche se bisogna conoscere le logiche che sta seguendo la dirigenza della Juventus. Cristiano Ronaldo? Le due parti vogliono sciogliere il rapporto. Ma Ronaldo non sa dove andare, con l’ingaggio che prende e che nessuno può pagare. Tranne il Psg, che però ha Mbappe e Neymar che non vuole cedere. La mia sensazione è che si vada verso una riconferma forzata, senza felicità da nessuna delle due parti, ma resteranno insieme”.

Chiusura sul Pallone d’Oro: “Jorginho si è giocato purtroppo molti voti con il rigore sbagliato in finale. Ma ha vinto Champions ed Europeo e per quello che ha fatto può essere sicuramente almeno da podio”.