Manuel Gerolin torna a parlare anche di Roma: ecco le sue parole su Mourinho a CMIT TV

Con l’Italia campione d’Europa che ancora non può smettere di festeggiare, le squadre di Serie A intanto sono tornate già al lavoro. Tanta curiosità soprattutto sulla nuova Roma di Jose Mourinho, attesa a un progetto stavolta vincente. “Un gran colpo per un rilancio necessario”, dice Manuel Gerolin in diretta a CMIT TV. L’ex giocatore giallorosso ed esperto direttore sportivo, continua: “All’Inter aveva una squadra molto più forte e dovrà lavorare anche sugli acquisti guardando ai bilanci. I giallorossi non vincono da molto e Roma è una piazza particolare. Non sarà facile, ma è una sfida affascinante”.

Un vero e proprio ‘acquisto’ che rianima una piazza tramortita dal settimo posto con Fonseca, arrivato all’ultima giornata contro lo Spezia. “Aggiungi un colpo arrivato in un momento difficile, forse il più basso degli ultimi anni, ma la proprietà ha azzittito tutti“, completa Gerolin.