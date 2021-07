Calciomercato Roma, Rui Patricio in arrivo | Oggi in città

La Roma attende l’arrivo in città di Rui Patricio, portiere portoghese proveniente dal Wolverhampton in questo calciomercato estivo

Come anticipato da Calciomercato.it, Rui Patricio è vicinissimo alla Roma. Il portiere portoghese si appresta a sbarcare nella Capitale a titolo definitivo, dal Wolverhampton, per una cifra vicina ai 10 milioni di euro, bonus inclusi. Il suo stipendio sarà invece di circa 2 milioni di euro a stagione per i prossimi 3 anni. Già oggi Rui Patricio è atteso in città, dove dovrà sostenere le visite mediche di rito prima della firma.

Classe 1988, Rui Patricio è un portiere dal profilo internazionale e reduce da tre buone stagioni in Premier League. Ora per lui si aprono le porte della Serie A.