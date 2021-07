Calciomercato Napoli, sfuma Vaclik | UFFICIALE in Grecia

Il Napoli deve dire addio a Tomas Vaclik: il portiere ceco ha ufficializzato il suo approdo all’Olympiakos con un post sui social

Si sta parlando molto della staffetta tra Alex Meret e David Ospina e di come la risolverà Luciano Spalletti. Il Napoli poteva ingaggiare Tomas Vaclik, portiere impegnato con la Repubblica Ceca a Euro 2020. Tuttavia, il giocatore svincolatosi dal Siviglia ha già trovato una squadra. E’ l’Olympiakos, che lo ha ufficialmente ingaggiato a parametro zero: “Sfida accettata! Non vedo l’ora di incontrare i miei compagni e la mia nuova casa. Grazie all’Olympiakos per avermi scelto“. Queste le parole del portiere ceco.