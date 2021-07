Calciomercato Napoli, top club su Insigne | A parametro zero!

Calciomercato Napoli: anche il Barcellona avrebbe messo nel mirino il fresco campione d’Europa. L’indiscrezione dalla Spagna

Dopo il trionfo di Wembley e i festeggiamenti, è subito tempo di pensare al mercato per diversi azzurri campioni d’Europa. Da Emerson Palmieri e Locatelli a Belotti: il futuro è in bilico e ancora da scrivere. Anche per Lorenzo Insigne: il capitano del Napoli è infatti in scadenza di contratto nel 2022 e non ha ancora raggiunto un accordo per il rinnovo con il club azzurro. Ad allarmare i tifosi sono state anche le recenti dichiarazioni di De Laurentiis, che aveva parlato così: “Il suo futuro dipende da lui. Se Lorenzo mi dirà che si è stancato del Napoli e vuole relegarsi altrove per girare l’Europa, allora andare via sarà una sua decisione. Non certo nostra”. Ecco l’ultima indiscrezione proveniente dalla Spagna. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Napoli, Barcellona su Insigne | Dalla Spagna: blaugrana pronti a firmarlo a zero!

Secondo quanto riportato da ‘elgoldigital.com’, anche il Barcellona sarebbe sulle tracce del numero 10 della Nazionale campione d’Europa. Il club blaugrana è alla finestra e, come riferito dal portale spagnolo, sarebbe pronto a firmare Insigne a parametro zero. Il suo contratto scadrà al termine della prossima stagione. Il Napoli è insomma avvisato: il rischio di perdere il proprio capitano a zero si fa sempre più concreto.