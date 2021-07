Milan, Vlasic sempre più nome caldo per la trequarti: il giocatore sarebbe vicino a trasferirsi in rossonero per 25 milioni di euro

Il nome di Nikola Vlasic sembra essere particolarmente caldo in casa rossonera. Il trequartista del Cska Mosca e della nazionale croata è uno dei profili sondati dal Milan come possibile rimpiazzo di Hakan Calhanoglu. L’ex Everton è finito prepotentemente nel mirino del ‘Diavolo’ e dalla Russia rimbalza addirittura la voce che l’affare sia ormai ai titoli di coda. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Milan, dalla Russia: è fatta per Vlasic

Stando infatti a quanto riportato dal giornalista Artur Petrosyan, esperto di calcio russo e collaboratore per diverse testate, il club rossonero avrebbe sostanzialmente chiuso per il giocatore croato, che si è messo in mostra anche nel corso degli Europei. L’affare sarebbe in dirittura d’arrivo: al club moscovita andrebbero 25 milioni di euro più bonus, per quello che viene considerato come uno dei migliori giocatori che militano attualmente nella massima serie russa.