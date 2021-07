L’asse Milan-Real Madrid, oltre all’affare Brahim Diaz, potrebbe vedere protagonista anche un altro calciatore che con Ancelotti potrebbe non trovare spazio

Dopo l’addio di Hakan Calhanoglu, passato all’Inter a parametro zero dopo la scadenza del contratto il 30 giugno scorso, il Milan si è messo a caccia del nuovo proprietario della maglia numero 10. Tra i tanti nomi circolati, da Hakim Ziyech del Chelsea a Dusan Tadic dell’Ajax, viene accostato con insistenza anche Isco del Real Madrid. I due club sono al lavoro per chiudere definitivamente la trattativa che dovrebbe riportare a Milano Brahim Diaz, in prestito con diritto di riscatto (fissato a quota 22 milioni di euro) e contro riscatto a favore dei castigliani (pari a 27 milioni), e non è escluso che possa parlare anche del 29enne trequartista, in scadenza di contratto nel 2022. Il prodotto del vivaio del Valencia, con il ritorno di Zinedine Zidane sulla panchina del Real, ha perso via via spazio tra gli undici titolari, finendo nel dimenticatoio. Col ritorno di Carlo Ancelotti, la situazione non sembra destinata a cambiare e, dunque, potrebbe realmente fare le valigie e lasciare la capitale spagnola.

Calciomercato Milan, bocciatura totale per Isco

Ma non tutti sono d’accordo sul possibile arrivo di Isco al Milan. Di parere decisamente contrario è il corrispondente da Madrid del ‘Corriere dello Sport’, Davide Palliggiano, che ai microfoni della CMIT TV non esita a bocciare questa eventualità. “È un giocatore che, a mio parere, negli ultimi tre anni è stato solo l’ombra di se stesso. Mi appare in fase calante, oltre al fatto di guadagnare una cifra spropositata per le casse rossonere. Ceballos può essere sfruttabile in posizioni di campo diverse, anche in zone più arretrate, diversamente da Isco che è più un trequartista classico. Anche lui non ha fatto benissimo ultimamente, ma può tornare a crescere”. Nel frattempo, la caccia di Maldini e Massara continua, pronti a regalare all’allenatore Stefano Pioli un numero 10 di alto livello per sostituire Calhanoglu.