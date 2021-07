Calciomercato Milan, arriva il bomber: giovedì le visite mediche

Calciomercato Milan, colpo a un passo per i rossoneri: Pioli giovedì accoglierà l’attaccante, visite mediche in programma

Il Milan sta per mettere a segno un altro colpo molto importante per il suo calciomercato. Il lungo inseguimento al vice Ibrahimovic si sta per coronare. In arrivo, stando a quanto riportato da Carlo Laudisa de ‘La Gazzetta dello Sport’, Olivier Giroud, che giovedì dovrebbe svolgere le visite mediche con i rossoneri.

Per l’attaccante francese, trovato l’accordo da un milione di euro da corrispondere al Chelsea per liberarlo. Qualche giorno fa, Calciomercato.it aveva anticipato la fumata bianca in arrivo per Giroud. Un lungo inseguimento, come detto, iniziato già da diverso tempo e che si sperava di concretizzare già prima degli Europei. La distanza tra Giroud e il Milan, sempre raccontata da Calciomercato.it, aveva bloccato il tutto. Il lavoro di Maldini e Massara è stato decisivo, l’attaccante firmerà per 3,5 milioni di euro a stagione.