Calciomercato Milan, colpo da 30 milioni | Contatti avviati

Il Milan lavora al colpo di calciomercato da 30 milioni di euro, contatti avviati per Vlasic

Non solo Sabitzer e Ziyech. Il Milan, per il reparto offensivo, vaglia anche altri profili. Nelle ultime ore, riporta il ‘Corriere dello Sport’, sarebbe emersa la candidatura di Nikola Vlasic, trequartista del Cska Mosca e della nazionale croata. Classe 1997, è considerato tra i migliori prospetti europei e ha già avuto un’esperienza in Premier League con la maglia dell’Everton, dove non è riuscito a imporsi. Nell’ultima stagione, invece, si è messo in mostra con 11 gol e 5 assist.

Calciomercato Milan, colpo Vlasic dal Cska Mosca: servono 30 milioni

I rossoneri avrebbero dunque avviato i contatti con i rappresentati del giocatore, ma l’ostacolo maggiore è la richiesta economica della società russa: 30 milioni di euro per farlo partire, mentre Maldini vorrebbe impostare un’operazione in prestito oneroso con diritto di riscatto. Vlasic, dal canto suo, sembra favorevole all’idea di misurarsi nel campionato nostrano.