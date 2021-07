Calciomercato Juventus, svolta Bernardeschi | Novità sul futuro

In casa Juventus si attende la svolta sulla decisione per il futuro di Bernardeschi, arriva la novità di calciomercato

Reduce dalle buone prestazioni a Euro 2020 con l’Italia, Federico Bernardeschi è pronto a vivere diverse novità nell’immediato futuro. Per lui sono infatti previste le nozze e le vacanze prima del ritorno nel gruppo della Juventus. Dopo alcune stagioni in chiaroscuro, riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, l’esterno offensivo sarà chiamato a giocarsi il proprio destino nella rosa di Max Allegri, che in passato aveva saputo farlo rendere bene.

Calciomercato Juventus, Bernardeschi attende novità sul futuro

Classe 1994, Bernardeschi ha il contratto in scadenza a giugno 2022. Se i bianconeri non vorranno perderlo a parametro zero tra un anno, dunque, dovranno presto decidere tra il rinnovo e la cessione in questo mercato estivo. Nell’ultima stagione, in 39 presenze totali, il giocatore ha racimolato soltanto 3 assist con la Juve, mentre agli Europei è stato decisivo mettendo in rete due rigori fondamentali contro Spagna e Inghilterra.