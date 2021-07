Juventus, Allegri ha le idee chiare: tre colpi per puntare dritto alla vittoria della Champions

Non solo riportarla al vertice del calcio italiano, Allegri vuole trascinare la Juventus alla conquista di quella Champions sfiorata ben due volte sotto la sua prima gestione e che a Torino, sponda juventina, manca dal 1996. Per andare all’assalto della grande coppa, come riporta ‘fichajes.net’, il tecnico avrebbe chiesto al club l’acquisto di tre giocatori. Uno di questi è Miralem Pjanic, vecchio ‘fedelissimo’ del livornese che ora il Barcellona è disposto a ‘scaricare’ pure con la formula del prestito. Un altro è Gabriel Jesus, attaccante brasiliano che il Manchester City di Guardiola non ritiene più incedibile. Non impossibile, per l’appunto, un prestito con diritto/obbligo di riscatto. Il terzo è Remy Bensebaini, terzino mancino del Borussia Moenchengladbach. L’algerino verrebbe considerato come l’ideale erede di Alex Sandro. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Juventus, sfida a Mourinho per Bensebaini

Bensebaini ha compiuto 26 anni lo scorso aprile e ha una valutazione intorno ai 18-20 milioni di euro. Per lui i bianconeri dovrebbero battere anche la concorrenza della Roma di José Mourinho. L’algerino è infatti un candidato serio a sostituire in giallorosso l’infortunato e fresco Campione d’Europa Spinazzola.