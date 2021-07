Calciomercato, Juventus irritata | Doppia offerta shock

Calciomercato Juve: due club francesi si sarebbero fatti avanti per Adrien Rabiot. La rivelazione e tutti i dettagli

Si raduna domani la nuova Juventus di Massimiliano Allegri. Sarà il primo giorno del secondo ciclo del tecnico toscano in bianconero, che riparte senza i Nazionali impegnati ad Euro 2020. Nel frattempo, si infiamma il calciomercato: sono infatti giorni decisivi per il futuro di Cristiano Ronaldo ed il colpo Locatelli. L’obiettivo della dirigenza è quello di rinforzare il centrocampo, dove è in uscita Aaron Ramsey. Nelle ultime ore si è inoltre parlato anche di Adrien Rabiot. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Juve, “due offerte per Rabiot” | Tutti i dettagli

A ‘Radio Radio’, il giornalista Enrico Camelio ha rivelato sul francese: “Mi dicono che sono arrivate due offerte dalla Francia per Adrien Rabiot, ma visto l’ingaggio da 7 milioni di euro a stagione del centrocampista francese, entrambi i club lo avrebbero chiesto dopo la rescissione da svincolato. Ma la Juventus ha detto di no, forse solo Ramsey sono disposti a liberarlo a costo zero”. L’ex PSG non è sul mercato e salvo sorprese resterà a Torino: Allegri sembra infatti intenzionato a puntare anche su Rabiot.