Calciomercato Inter, Dumfries sfida Bellerin | Doppio sì e ostacolo Benitez

L’Inter lavora in maniera incessante sul calciomercato per trovare le pedine migliori per migliorare la rosa. Corsa a due a destra, ma attenzione all’ex Benitez

Il futuro dell’Inter passa certamente dalla fascia destra. I nerazzurri continuano a sondare il calciomercato, alla ricerca dei profili giusti per rinforzare la rosa in un ruolo cruciale per il 3-5-2 di Simone Inzaghi. Un acquisto che, dopo il doloroso ma necessario addio ad Achraf Hakimi, rappresenta un’assoluta priorità per i nerazzurri. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

I nomi sul tavolo non mancano, ma ora il cerchio si stringe e potrebbe verificarsi una corsa a due per prendere il posto del terzino ex Borussia Dortmund. Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, uno dei primissimi nomi è quello di Denzel Dumfries. Il laterale del PSV piace non poco, ma ha una valutazione da 20 milioni di euro, troppo per le casse nerazzurre. Il calciatore, però, ha subito aperto all’Inter, considerata soluzione gradita. Un altro ostacolo al suo approdo a Milano è l’Everton di Benitez, forte sul calciatore e con una capacità di spesa maggiore rispetto all’Inter. L’ipotesi non scalda il terzino quanto quella nerazzurra, ma in settimana un incontro tra le parti potrebbe accelerare l’operazione.

Calciomercato Inter, Bellerin resta in prima fila: il punto

Non solo Dumfries, perché il nome di Hector Bellerin non esce dai pensieri nerazzurri, anzi. Il terzino di proprietà dell’Arsenal ha chiesto la cessione e, come vi stiamo riportando nelle ultime ore, i contatti sono continui per arrivare al veloce esterno. La netta posizione del calciatore permette all’Inter di spingere per un prestito con diritto di riscatto. L’Inter vuole ragionare con calma su quest’opportunità, sfruttando la posizione di forza acquisita. La volontà del calciatore, infatti, è chiarissima ormai da settimane, come vi abbiamo anticipato, e ciò rende la pista praticabile.