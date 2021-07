Il Benfica ha ufficializzato stamane l’ingaggio di Joao Mario che ieri si era svincolato dal contratto con l’Inter

E’ arrivata l’ufficialità del trasferimento al Benfica di Joao Mario. Il club portoghese ha comunicato stamane l’ingaggio del centrocampista classe ’93, che lunedì si era svincolato dall’Inter. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Joao Mario ieri aveva raggiunto la sede nerazzurra, in compagnia del suo agente Pastorello, per firmare la rescissione del contratto. In questo modo è stata aggirata la clausola inserita nel contratto che non gli permetteva di legarsi ad un altro club lusitano rispetto allo Sporting Club Portugal, squadra nella quale il giocatore ha militato in prestito nella scorsa stagione.