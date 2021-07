Calciomercato, Gianluigi Donnarumma è pronto a diventare un nuovo calciatore del PSG: c’è la data per la firma del giovane portiere

Gianluigi Donnarumma è pronto a diventare un nuovo calciatore del PSG. La giovane stella è stata uno dei grandi protagonisti della storica impresa azzurra tra le mura di Wembley – nominato anche miglior giocatore di Euro 2020 -, dopo aver detto addio al Milan a parametro zero. L’italiano ha già svolto le visite mediche per il club francese e si appresta a firmare a brevissimo il contratto con i parigini. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Stando a quanto riferisce ‘RMC Sport’, infatti, il classe ’99 sbarcherà nella capitale domani per mettere nero su bianco e unirsi ufficialmente alla sua nuova squadra. Vi terremo aggiornati.

Emanuele Tavano