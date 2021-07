Sondaggio CM.IT | Italia, schizza la valutazione dell’azzurro dopo Euro 2020: 80 milioni!

L’esito del sondaggio lanciato sulla pagina Twitter di Calciomercato.it: ecco l’azzurro con la valutazione più alta dopo Euro 2020

La Nazionale di Mancini riporta un Europeo in Italia dopo ben 53 anni. Un trionfo arrivato a Wembley, in casa dell’Inghilterra, al termine di un grande percorso per gli azzurri a partire dalle qualificazioni. Tra i grandi protagonisti della cavalcata dell’Italia c’è anche Federico Chiesa, che ha deciso gli ottavi con l’Austria e sbloccato la semifinale contro la Spagna. L’esterno della Juventus è stato tra i migliori in campo anche nella finalissima. Prestazioni che non sono passate inosservate e che hanno attirato le attenzioni del Bayern Monaco. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Agente Jorginho: “Sente l’Italia come la sua patria. Juve? Contatti recenti”

Sondaggio Twitter | Italia, Chiesa vale 80 milioni di euro!

Nel sondaggio lanciato sulla pagina Twitter di Calciomercato.it, il 75% dei votanti ha indicato in Chiesa l’azzurro che ha visto crescere maggiormente il prezzo del suo cartellino dopo Euro 2020, fino a 80 milioni di euro. L’ex Fiorentina è comunque incedibile per la Juventus. Seguono Jorginho (13,6%) e Barella (7,6%) con 60 milioni e Berardi con 50 milioni (3,8%).