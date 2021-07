Il centro di Roma si ferma per la Nazionale: tour del pullman scoperto con a bordo gli Azzurri campioni d’Europa in un fiume di gente

Giornata intensissima per gli Azzurri, che stamattina sono tornati da Londra. Da lì un fiume ininterrotto di affetto da parte del popolo di Roma che si è riversato nele strade del centro per festeggiare la vittoria dell’Europeo. Dopo gli incontri con Mattarella e Draghi, i giocatori sono saliti sul pullman scoperto che li ha portati in giro per la capitale. Un giro di circa cinque chilometri durato due ore, con la gente che ha scortato passo dopo passo la Nazionale. Tutti scatenati, con Bonucci sempre in testa: oggi è toccato soprattutto a lui custodire la coppa. Sul pullman è salito anche Matteo Berrettini, che ha festeggiato con le migliaia di tifosi in visibilio. La squadra è passata per via Veneto, via del Corso, piazza Venezia e non solo, fino al ritorno in hotel dove c’erano ad attenderla un’altra marea azzurra. Scatenati Immobile e Bonucci col megafono. Scene bellissime. Stasera la cena in hotel dove saranno presenti anche i Negramaro.