Anche Josè Mourinho commenta l’esito di Italia-Inghilterra, critica molto dura del tecnico portoghese con tre giocatori nel mirino

L’Italia campione d’Europa dopo una lotteria dei rigori al cardiopalma. A Wembley, al termine dei 120 minuti, l’eroe azzurro è Gigio Donnarumma, che neutralizza i penalty di Sancho e Saka. Inghilterra che, ancora una volta, naufraga dagli undici metri, dove nel corso degli anni si sono succedute eliminazioni dolorosissime e clamorose. Josè Mourinho, che ha commentato in questo periodo le vicende di Euro 2020 con ‘TalkSport’, ha parlato di quanto accaduto nei minuti finali della gara, non risparmiando critiche pesantissime.

Italia-Inghilterra, Mourinho: “Saka ultimo rigorista? Era troppo per lui”

“Credo sia stato troppo lasciare la responsabilità dell’ultimo rigore sulle spalle di un calciatore così giovane come Saka – ha spiegato – Mi dispiace davvero molto per lui. E’ una domanda che voglio fare a Southgate, a volte in momenti del genere capita che sul dischetto ci sia chi non dovrebbe esserci e chi invece scappa dalle responsabilità. Gareth è molto protettivo nei confronti dei suoi giocatori e non dirà mai che l’uno o l’altro non se la sia sentita di calciare. Ma in una situazione del genere, non conta se tu sia un grande tiratore o meno. Dov’era Sterling? Dov’era Stones? Dov’era Shaw? Perché Henderson e Walker non sono rimasti in campo? E’ dura per Rashford e Sancho entrare e tirare un rigore senza aver nemmeno toccato un pallone. Non credo sia un fatto di non aver preparato l’eventualità: una cosa è tirarli in allenamento, una cosa sotto pressione. Sono una cosa a parte: contro il Bayern Monaco persi una semifinale Champions con gli errori di Kakà, Cristiano Ronaldo e Sergio Ramos…”.