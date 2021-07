Il capitano dell’Inghilterra Harry Kane si scaglia contro quei tifosi che hanno rivolto insulti razzisti a Rashford, Sancho e Saka

Harry Kane all’attacco. Il capitano della Nazionale inglese, ieri sconfitta ai rigori dall’Italia nella finale di Euro2020, si scaglia contro i tanti tifosi o pseudo tali che hanno offeso con insulti razzisti i suoi tre compagni – tutti di colore – che hanno fallito dagli undici metri, ovvero Rashford, Sancho e Saka. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Three lads who were brilliant all summer had the courage to step up & take a pen when the stakes were high. They deserve support & backing not the vile racist abuse they’ve had since last night. If you abuse anyone on social media you’re not an @England fan and we don’t want you. pic.twitter.com/PgskPAXgxV

— Harry Kane (@HKane) July 12, 2021