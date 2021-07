Calciomercato Sampdoria, offerta per il bomber svincolato Karaman

Dopo l’ingaggio del nuovo allenatore, Roberto D’Aversa, inizia a muoversi il calciomercato della Sampdoria di Massimo Ferrero

L’arrivo di Roberto D’Aversa sulla panchina della Sampdoria potrebbe comportare una rivoluzione in questa sessione estiva di mercato, specialmente nel reparto offensivo. Oltre all’intramontabile Quagliarella, il solo Gabbiadini dovrebbe essere sicuro della conferma. In caso di offerta irrinunciabile dopo lo splendido Europeo, potrebbe partire il giovane Damsgaard, mentre vanno valutati Caprari e Bonazzoli di ritorno dai prestiti. In entrata, invece, i blucerchiati pensano ad un colpo a costo zero. Come vi abbiamo anticipato a dicembre, il club ligure è sulle tracce di Kenan Karaman, 27enne attaccante turco (con passaporto tedesco), che ha ben figurato nella gara di esordio di Euro 2020 contro l’Italia.

Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, la Samp ha avanzato la sua offerta al bomber svincolatosi dal Fortuna Dusseldorf, che piace per la sua duttilità, potendo agire sia da prima punta che da ala destra o sinistra. Il giocatore gradirebbe un’esperienza in Serie A, ma ha anche altre proposte sul tavolo – dalla stessa Italia, ma anche dall’Inghilterra e soprettutto dalla Germania – e vuole ragionarci bene prima di prendere una decisione.