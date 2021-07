Si decide il futuro di Tommaso Pobega. Il centrocampista in sede a Casa Milan: il calciatore piace all’Atalanta. Ecco gli scenari

Sono ore calde per il calciomercato del Milan. Le prossime saranno quelle dello sbarco a Milano di Olivier Giroud e di Brahim Diaz. L’attaccante francese, scelto come co-titolare di Ibrahimovic, entro mercoledì sarà in città per svolgere le visite mediche e mettere nero su bianco. Un contratto biennale a 3,5/4 milioni di euro a stagione. Poi, l’ormai ex Chelsea, che incasserà 2 milioni di euro complessivi (1+1), tornerà in vacanza ancora per qualche giorno. Il suo arrivo a Milanello è previsto insieme, verosimilmente, a Mike Maignan, per il 26 luglio.

Questa settimana dovrebbe arrivare anche il via libera per Brahim Diaz e potrebbero esserci novità per Ballo-Touré, il terzino del Monaco, individuato come vice Theo Hernandez. Il calciomercato del Milan, dunque, procede spedito.

Calciomercato Milan, i possibili addii

Attenzione anche alle cessioni, con la Sampdoria che ha messo gli occhi su Conti ma soprattutto su Hauge, che piace parecchio in Germania, ad Eintracht e Wolfsburg, e Tommaso Pobega. Il centrocampista italiano è finito nel mirino dell’Atalanta, che lo vorrebbe per rafforzare la rosa a disposizione di Gasperini. Il Milan è disposto a cederlo ma vorrebbe mantenere un diritto di ricompra. Servono comunque 12-15 milioni di euro per soddisfare le richieste dei rossoneri.

Al momento Pobega si sta allenando agli ordini di Stefano Pioli e non è da escludere che alla fine resti a vestire la maglia rossonera. Le prossime ore potrebbero essere decisive e la visita di oggi a Casa Milan, come testimoniano le immagini di Radio Rossonera, del centrocampista potrebbe essere un segnale chiaro, che qualcosa bolle in pentola.