Il Milan è a caccia dell’erede di Calhanoglu e in questo senso può essere importante l’intreccio con la Lazio che coinvolge più giocatori

L’addio di Chalhanoglu al Milan ha lasciato un buco nella rosa del Milan, nonostante il ritorno di Brahim Diaz. Il turco era un jolly importante per i rossoneri, in grado di giocare a centrocampo come mezzala, da trequartista ma anche da esterno sinistro. La separazione è dovuta al mancato accordo sulle cifre dell’ingaggio, Maldini ha tenuto la stessa linea che ha portato anche all’addio di Donnarumma, ma a Pioli servirà inevitabilmente un altro rinforzo. Da valutare poi quale sarà il piano a livello economico, se spendere una cifra considerevole oppure aspettare un’occasione imperdibile, magari a parametro zero.

Il nome tra i più suggestivi è quello di Luis Alberto della Lazio. Lo spagnolo sta vivendo un momento molto difficile con i biancocelesti, la questione convocazione ha senza dubbio aumentato in maniera notevole le voci di mercato. Ma il Milan segue da vicino il numero 10 di Sarri, per cui offre una cifra che si attesta sui 35 milioni di euro. Una proposta confermata anche da Damiano Er Faina nel corso di ‘Calciomercato Show’ su CMIT TV. Nei giorni scorsi si è parlato anche di un possibile scambio con Alessio Romagnoli, ormai finito in fondo alle gerarchie e con un contratto in scadenza nel 2022. Il difensore del Milan, grande tifoso della Lazio, però, va verso il ritorno in biancoceleste ma il prossimo anno, a parametro zero.