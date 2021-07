Calciomercato Milan, colpo Dele Alli | Cessione eccellente

Per sostituire Calhanoglu sulla trequarti per il Milan spunta il nome di Dele Alli: ma c’è un top player di Pioli che può partire

Termina Euro 2020 ed è tempo di calciomercato per il Milan. Paolo Maldini ha perso Hakan Calhanoglu a parametro zero e deve necessariamente sostituirlo. Tanti sono i profili valutati dal direttore tecnico rossonero. Uno di questi, stando a quanto riferito dal giornalista Rudy Galetti, è quello di Dele Alli. Il centrocampista del Tottenham ha disputato l’ultima stagione sottotono ed è in cerca di rilancio. Solo tre gol e cinque assist in poco più di 1.300′ giocato in tutte le competizioni con gli Spurs.

Milan, spunta Dele Alli: su Theo c’è il PSG

Dele Alli diventerebbe un’opportunità di mercato da cogliere, qualora il Tottenham dovesse aprire alla soluzione del prestito. D’altra parte, Maldini deve stare attento anche a non perdere i suoi gioielli. Dopo Donnarumma e Calhanoglu, infatti, secondo il giornalista ci sono le attenzioni del PSG nei confronti di Theo Hernandez. A maggior ragione dopo la cessione di Bakker al Bayern Leverkusen, per circa 7 milioni dii euro. Leonardo apprezza molto lo spagnolo e guarda ancora al Milan per rinforzare i parigini.