Calciomercato Milan, colpo sull’esterno: chiusura in arrivo

Il Milan e il Monaco lavorano per chiudere l’affare Ballo-Touré. Il terzino ha dato il suo ok al trasferimento e le parti sono intenzionate a trovare un accordo definitivo

Arrivano aggiornamenti legati alla trattativa che vede il Milan, impegnato con il Monaco, per Fodé Ballo-Touré. Il terzino franco-senegalese è il prescelto per il ruolo di vice Theo Hernandez.

Come raccontato nelle scorse ore, il club monegasco ha già trovato il sostituto, ed è pronto a liberare il calciatore. La valutazione fatta è di 8 milioni di euro ma l’affare potrebbe andare in porto per 6 milioni.

Come riporta FootMercato, tra Milan e Monaco i contatti sono frequenti, si stanno discutendo alcuni dettagli da inserire nell’operazione. C’è il desiderio comune di chiudere l’affare. Il terzino ha già dato il suo ok al trasferimento, che potrebbe essere in prestito con diritto di riscatto.