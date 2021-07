La cessione degli esuberi sbloccherebbe il calciomercato della Juventus. Da Ramsey a Demiral, ecco tutte le cifre

Come quasi tutte le altre big, italiane e straniere, la Juventus è chiamata a liberarsi dei tanti esuberi ancora presenti in rosa. Va detto, però, che dalla cessione di essi il club bianconero potrebbe realizzare una cifra vicina ai 100 milioni di euro, escluso ovviamente il risparmio lato ingaggi. E con una cifra simile a Torino potrebbe sbarcare pure un pezzo da novanta, magari in attacco oppure a centrocampo in aggiunta a Locatelli che rimane l’obiettivo numero uno. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, top club su Chiesa | Decisione presa

Sulla lista degli esuberi di casa Juve ci sono questi nomi (in parentesi la loro valutazione, la cifra in sostanza che la dirigenza juventina punta a realizzare): per quanto riguarda il reparto arretrato, Demiral (40 milioni di euro), Rugani (9 milioni), Frabotta (7 milioni) e De Sciglio (6 milioni); a centrocampo Ramsey e Bernardeschi (entrambi 15 milioni), nonché Pjaca (5 milioni). Da Demiral a Ramsey, un maxi tesoretto di 97 milioni di euro che potrebbe ‘sbloccare’ la Juventus sul fronte entrate, per la gioia di Allegri e dei tifosi juventini.

Calciomercato Juventus, Perin non è un esubero: la scelta di Allegri

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Sulla lista degli esuberi non c’è Perin, rientrato a Torino dopo un altro prestito al Genoa. Al portiere piacerebbe andare altrove per giocare con continuità, ma la Juventus stavolta lo darebbe via solo di fronte a una proposta cash da 11-12 milioni a titolo definitivo che non è detto possa arrivare. Ad Allegri non dispiacerebbe se restasse visto che lo ritiene affidabile come vice Szczesny.