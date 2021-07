Lewandowski vuole il Real Madrid. Il Bayern Monaco ha già in mente il sostituto. Con il polacco in Spagna porte chiuse per Cristiano Ronaldo

Il Bayern Monaco corre ai ripari. I bavaresi sono preoccupati di perdere Lewandowski e hanno già individuato il sostituto. Secondo quanto riportato da ‘As’, l’attaccante polacco non avrebbe mai smesso di pensare al Real Madrid: la squadra spagnola sarebbe il suo obiettivo. Vorrebbe chiudere la sua carriera nelle file dei blancos.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

I tedeschi non stanno a guardare e in caso di addio del calciatore sarebbero pronti a mettere le mani su Cody Gakpo. Il calciatore, che ha giocato soprattutto da esterno con la maglia del Psv Eindhoven, potrebbe essere utilizzato da falso nove. Sarebbe questa l’idea, concreta, per il dopo Lewandowski.

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM! Calciomercato Juventus, Ronaldo bloccato

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, futuro Ronaldo | Lo ha comunicato al club

E’ evidente che un trasferimento di Lewandowski, che piace anche alla Juve, al Real Madrid, potrebbe far cambiare i piani di diverse squadre. Un arrivo del polacco chiuderebbe definitivamente le porte a Cristiano Ronaldo ma anche a Mbappe. Niente effetto domino, dunque, con il portoghese che non avrebbe la possibilità, nemmeno, di approdare al Psg, che si godrebbe il francese. Per CR7 dunque non resterebbe che il bianconero, se questo scenario dovesse davvero realizzarsi.