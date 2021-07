In casa Barcellona si infiamma la contesa relativa al profilo di Antoine Griezmann, spesso accostato anche alla Serie A. I blaugrana hanno deciso

Il nuovo Barcellona di Laporta, ancora in attesa di rinnovare il contratto scaduto di Leo Messi, ha anche da risolvere la grana legata ad Antoine Griezmann. L’attaccante francese non ha vissuto stagioni felicissime in Catalogna ed è stato spesso accostato anche a big di Serie A come Inter e soprattutto Juventus, in caso di divorzio dalla società blaugrana. I bianconeri infatti restano alla finestra per capire le prossime mosse del Barça che intanto ha preso una decisione importante proprio sul destino di Griezmann. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Inter, Camano: “Hakimi via per necessità. Lautaro? Nulla di deciso”

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Ag. Jorginho: “Sente l’Italia come la sua patria. Juve? Contatti recenti”

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Inter e Juventus, niente Atletico per Griezmann

Tra le forti candidate per aggiudicarsi le prestazioni di Griezmann c’è l’Atletico Madrid campione di Spagna ed ex squadra del francese. Secondo quanto sottolineato da ‘Sport’ però il Barcellona non ha alcuna intenzione di cedere l’attaccante ai Colchoneros, per non rinforzare una diretta concorrente in campionato nella lotta per il titolo. La testata iberica ha anche evidenziato come il Barça abbia diverse opzioni sul tavolo tra cui lo stesso Atletico, incapace comunque di far totalmente fronte all’alto ingaggio del calciatore.

La squadra di Madrid metterebbe inoltre calciatori sul piatto, ma non ci sono giocatori che interessano al Barcellona, senza contare che non vogliono rafforzare una diretta rivale per la Liga. Già nel recente passato sono arrivate critiche pesanti all’ex presidente Bartomeu per l’addio di Suarez in direzione Atletico, rivelatosi poi fondamentale per la vittoria del titolo. A conti fatti in virtù dell’alto stipendio dovrebbe essere proprio la società catalana a pagare parte dell’ingaggio per far giocare Griezmann a Madrid, visti i 25 milioni annui. Una situazione che complessivamente fa propendere il Barça verso altri lidi sperando in una cessione del calciatore in Premier o in Serie A.