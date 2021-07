Dalla Spagna: la Juventus avanza per il grande colpo in attacco. Ecco tutti i dettagli

Sprint Juventus per il bomber. ‘Fichajes.net’ parla di avanzamanto dei bianconeri per il grande colpo in attacco: Gabriel Jesus. E’ lui, stando al portale ispanico, il giocatore scelto dai bianconeri per rinforzare l’attacco di Allegri. Anche con la permanenza di Cristiano Ronaldo, dunque, la società presieduta da Andrea Agnelli vuol provare a mettere le mani sul brasiliano non più centrale nel progetto sportivo del Manchester City. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

La Juventus starebbe preparando l’offerta per Gabriel Jesus, offerta che non escludiamo possa essere sulla base di un prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo a determinate condizioni. Ma occhio anche allo scambio, un altro eventualmente dopo Cancelo-Danilo andato in porto sempre coi ‘Citizens’. Stavolta il nome che può far contento Guardiola è quello di Merih Demiral, centrale turco in uscita valutato sui 40 milioni. Sui 50, invece, dovrebbe essere la valutazione del 24enne ex Palmeiras.