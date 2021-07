Calciomercato Juventus, da Ronaldo a Dybala | Settimana clou: tre mosse

La Juventus si appresta a vivere un momento cruciale sul calciomercato. I bianconeri si muovono su diversi tavoli, in attesa di segnali da Ronaldo

La Juventus è arrivata a un bivio decisivo sul calciomercato. Finito Euro 2020 nel modo più bello possibile, ora i bianconeri si concentrano sulle mosse da effettuare per regalare a Massimiliano Allegri la rosa migliore possibile, in entrata e in uscita. Sono diversi i tavoli su cui Federico Cherubini deve muoversi alla ricerca delle pedine giuste per innalzare il livello della squadra. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Da settimane resta caldissimo il fronte legato al futuro di Manuel Locatelli. Il centrocampista di proprietà del Sassuolo è il primo obiettivo per rinforzare la mediana. Come vi abbiamo riportato, la sua volontà resta quella di trasferirsi in bianconero, nonostante gli assalti dall’estero e in particolare dall’Arsenal. In questa settimana caldissima, come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, dovrebbe avvenire un nuovo incontro tra il Sassuolo e la Juventus per tentare di sbloccare l’affare, con le formule da far quadrare. La valutazione complessiva resta sui 40 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, svolta in attacco: rebus Dybala e Ronaldo

Poi sarà la volta dell’attacco e, in tal senso, tutto ruota intorno al futuro di Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo. Dopo un primo contatto diretto con la Joya, nei prossimi giorni arriverà l’agente Jorge Antun, con cui si tenterà di riaprire il discorso rinnovo dopo uno stallo durato mesi. Il ritorno di Massimiliano Allegri in panchina potrebbe aver cambiato le carte in tavola.

Allo stesso tempo, sono giorni decisivi anche per il futuro di Cristiano Ronaldo. I segnali d’addio sono sempre meno con il passare dei giorni, eppure il futuro del portoghese sembra ancora in bilico. Jorge Mendes è già in Italia per altri affari, ma non è escluso che possa vedere anche la Juventus per fare il punto su CR7. L’attaccante è atteso alla Continassa per il 20 luglio: entro quella data, i bianconeri si aspettano una risposta finale sul suo futuro. Inevitabilmente, sono ore caldissime per il mercato bianconero.