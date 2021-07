Tennis, a Wimbledon Novak Djokovic fa la storia: battuto in quattro set un ottimo Matteo Berrettini

Novak Djokovic scrive una nuova, ennesima, pagina di storia. Il tennista serbo trionfa a Wimbledon battendo in quattro set Matteo Berrettini. Per il numero uno al mondo è il 20esimo slam in carriera, il terzo (su tre) quest’anno dopo Australian Open e Roland Garros. Ottima comunque la prova del tennista azzurro, che aveva vinto in rimonta il primo set 6-7. Djokovic ha poi avuto la meglio nei successivi per 6-4, 6-4 e 6-3. Per il serbo è il sesto trionfo sull’erba inglese.

“Sono contento della mia partita. Nole sta scrivendo la storia di questo sport. Spero per me sia solo la prima finale. E’ stato un lungo viaggio” ha dichiarato il tennista azzurro.