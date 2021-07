Brutto scontro in Messico-Trinidad&Tobago per Hirving Lozano: l’attaccante trasportato in ospedale, è cosciente e fuori pericolo

Attimi di paura per Hirving Lozano nel match di Gold Cup tra Messico e Trinidad&Tobago. Dopo uno scontro durissimo con il portiere avversario Marvin Phillips, il talento del Napoli ha rimediato un brutto infortunio sbattendo con il volto sul ginocchio dell’estremo difensore. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube.

Impatto violento tra i due calciatori, con Lozano che è stato prontamente soccorso dallo staff medico messicano. Attimi di tensione per il giocatore del Napoli, che ha dato l’impressione di aver perso i sensi dopo lo scontro. Lozano è stato immobilizzato e trasportato in barella fuori dal campo prima del ricovero, necessario, in ospedale. L’attaccante è stato operato per un profondo taglio vicino all’occhio, ma come rassicura la Federazione messicana è in condizioni stabili ed è cosciente. Lozano è stato sottoposto a tutti gli esami del caso e fortunatamente la situazione è rientrata per il meglio dopo lo spavento iniziale.

Il vice-allenatore del Messico, Jorge Theiler, tira un sospiro di sollievo: “Sono stati momenti di disperazione. Adesso siamo più tranquilli, perché sappiamo che Lozano sta bene. Adesso pensiamo solo alla sua salute, la cosa importante è che stia bene e che si rimetta. Siamo fiduciosi che possa rientrare quanto prima”.