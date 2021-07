Lazio, Milinkovic-Savic sul futuro | "Speriamo di restare per tanti anni"

Arrivano le parole di Sergej Milinkovic-Savic dal ritiro della Lazio: il serbo sembra entusiasta di proseguire coi biancocelesti

Inizia il ritiro della Lazio ad Auronzo di Cadore, con Maurizio Sarri che ha subito provato Lazzari come terzino destro di una difesa a quattro. Il giocatore ha dato risposte positive, come si aspettava il suo allenatore. Chi è felice di vestire i colori biancocelesti è Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista su cui Sarri conta di puntare per la prossima stagione. Il giocatore ha parlato a ‘Lazio Style Channel’: “Saranno allenamenti intensi, io mi sento bene e sono felice di essere qui. Eravamo fermi da un mese e mezzo, tutto ciò mi mancava. Stiamo lavorando col pallone, passeremo dal 3-5-2 al 4-3-3 e qualcosa cambierà. Non vedo l’ora di iniziare, giocheremo più palla a terra“.

Lazio, Milinkovic: “Vediamo di fare tanti anni qui”

Prosegue Milinkovic sul futuro: “Ormai mi sento un leader, questo sarà il mio sesto anno alla Lazio e vediamo di farne tanti altri. Guardo i giovani e penso a quando io ero al loro posto. Li aiuto come hanno fatto i senatori con me“. Chiusura sui tifosi e i cambiamenti: “I tifosi ci mancano, speriamo che possano tornare allo stadio. In questo ritiro cercheremo di imparare tutto il prima possibile. Abbiamo già iniziato per abituarci a tutto. Sono a disposizione dell’allenatore come sempre per dare il massimo”.