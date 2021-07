Italia-Inghilterra, critiche per Mancini

Italia-Inghilterra è un match carico di intensità e grandi emozioni. In una serata del genere anche Roberto Mancini finisce sotto accusa

Italia-Inghilterra si sta rivelando un match ricco di emozioni e dai mille momenti. Se in un primo momento, gli azzurri hanno patito particolarmente il gioco degli avversari, l’andamento della partita sembra essere cambiato drasticamente nella ripresa. L’Italia, infatti, è riuscita a pareggiare grazie a un’ottima prova collettiva e in particolare di Federico Chiesa e dei centrali di difesa.

LEGGI ANCHE >>> Italia-Inghilterra, Barella furioso con i compagni | Il motivo della sua reazione

All’inizio del secondo tempo, però, Mancini ha deciso per una svolta pesante nell’incontro. Il CT infatti non ha temuto di sostituire un elemento importante come Nicolò Barella con Bryan Cristante. Il cambio inizialmente non ha raccolto grande consenso sui social network. Di seguito vi riportiamo i commenti su Twitter.

Mi spiace ma ancora cambi di Mancini sbagliati. Okay Berardi, ma serviva un triplice cambio con l’aggiunta di Belotti e mantenere Barella in campo. Perciò: Dentro ⏩ Berardi, Belotti, Cristante. Fuori ⏩ Insigne, Immobile, Jorginho. — fabio demaestri (@demadeefy) July 11, 2021