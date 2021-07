Italia-Inghilterra, la formazione finisce online | Gli undici di Southgate

Tra qualche ora Italia e Inghilterra si sfideranno a Wembley nella finale di Euro 2020: i piani di Southgate finiscono online

L’Italia questa sera scenderà in campo a Wembley nella finale di Euro 2020. C’è tanta attesa per le due formazioni, ma mentre quella di Mancini sembra ‘scontata’, Southgate potrebbe regalare qualche sorpresa. L’Inghilterra non ha mai subito gol su azione in questo Europeo, merito di una difesa e di un portiere di sicura affidabilità. Ma stando a quanto viene reso noto dall’Inghilterra, i ‘piani’ del ct della nazionale dei ‘Tre Leoni‘ sono stati svelati, con annessa formazione che regalerebbe una sorpresa.

Italia-Inghilterra, la formazione di Southgate

‘The Sun‘, infatti, ha pubblicato online la formazione di Gareth Southgate, annunciando un cambio. Fuori Saka e dentro Trippier, con l’Inghilterra che passa a una difesa a cinque per tenere in copertura su Emerson e Di Lorenzo. Walker scalerebbe come centrale di destra insieme a Stones e Maguire. Un 5-2-3 con Philipps e Rice dietro a Sterling, Kane e Mount. Si tratta di una formazione già schierata contro la Germania, che portò la vittoria per 2-0 agli ottavi. Pretattica o verità, Mancini dovrà pensare solo a preparare la sua Italia in vista di questa finale.