Italia-Inghilterra, ironia della BBC sugli azzurri: “Non siate avidi”

Ironia della BBC sugli azzurri in vista della finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra, messaggio su Twitter

“Non essere avida ora”. Con un messaggio ironico su Twitter, la BBC, nota emittente televisiva del Regno Unito, ha voluto mandare un messaggio all’Italia in vista della finalissima di Euro 2020 in programma stasera contro l’Inghilterra. Chiaro il messaggio ai ragazzi di Mancini: “Italia, hai vinto l’Eurovision. Non puoi avere anche gli Europei. Non essere avida ora”.

Il post della BBC ha immediatamente scatenato l’ironia degli utenti inglesi e italiani. Cresce dunque l’attesa in vista dell’importante evento in programma stasera a Wembley alle ore 21.