Italia-Inghilterra, infortunio per Chiesa | Mancini costretto al cambio

Italia-Inghilterra è attualmente sul punteggio di 1-1. Tegola per Roberto Mancini che perde Federico Chiesa per infortunio

L’Italia di Roberto Mancini è costretta a fare a meno di un uomo fondamentale, autore di una grandissima partita. Stiamo parlando di Federico Chiesa: l’attaccante della Juventus ha trascinato l’Italia per lunghi tratti della finale contro l’Inghilterra, suonando la carica per la rimonta azzurra. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Il calciatore, però, all’82esimo finisce a terra in seguito a un intervento difensivo di Walker, in combinazione con un compagno di reparto. Chiesa, durante il tentativo di dribbling, ha la peggio e finisce per terra, riportando una distorsione alla caviglia. Cerca di restare in campo, ma è costretto a uscire. Al suo posto è entrato Federico Bernardeschi.