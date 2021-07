Italia-Inghilterra è vicinissima, ma il caos relativo i tifosi al di fuori da Wembley richiede la massima attenzione. Spunta la richiesta di vittoria a tavolino

Roberto Mancini e la sua Italia si avvicinano a grandi passi alla finale di Wembley. Manca ormai pochissimo al fischio d’inizio, con le squadre in campo che si stanno scaldando in vista del match decisivo per l’assegnazione della coppa. Negli ultimi minuti, però, l’attenzione mediatica si è focalizzata necessariamente sui disordini al di fuori di Wembley. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> DIRETTA Finale Euro 2020, Italia-Inghilterra | Formazioni UFFICIALI LIVE

Come vi abbiamo riportato, infatti, molti tifosi inglesi all’assalto per tentare di entrare nello stadio senza biglietto. Episodi che hanno scatenato una vera e propria guerriglia urbana. Le azioni degli hooligan non hanno catturato solo l’attenzione delle forze dell’ordine e mediatica, ma anche degli spettatori da casa. Su Twitter, infatti, in molti stanno chiedendo la vittoria a tavolino per l’Italia dopo quanto sta accadendo. Di seguito alcuni post su questa scia.

3-0 a tavolino — SONIA🔴⚫ (@soniabrudi) July 11, 2021

Vabbè questo vuol dire imbrogliare.

3 a 0 a tavolino — Black_Blue ☘️ (@burakku_buru) July 11, 2021