Italia-Inghilterra è stata caratterizzata anche dai cambi scelti da entrambi gli allenatori. Federico Bernardeschi sotto accusa sui social

L’Italia ha affrontato a viso aperto l’Inghilterra in una partita dalle mille emozioni e ribaltamenti di fronte. Gli azzurri hanno vissuto fiammate di alto livello, riuscendo a schiacciare gli avversari in diverse occasioni, soprattutto dal secondo tempo in poi e dopo un avvio decisamente complicato.

In una partita del genere, spesso sono finiti sotto accusa i cambi di Roberto Mancini. In particolare, l’ingresso in campo di Federico Bernardeschi. L’esterno d’attacco è spesso entrato nel mirino dei tifosi per le prestazioni con la maglia della Juventus, ma allo stesso tempo è sempre stato protagonista agli ordini di Roberto Mancini, con la maglia dell’Italia. Sui social, però, non risparmiano accuse al centrocampista, come anche a Bryan Cristante. Anche il centrale della Roma finisce nel mirino delle critiche per via di alcune giocate poco incisive. Di seguito vi proponiamo diversi tweet che raffigurano questo trend sui social.

Veramente io non capisco il senso di avere #Bernardeschi in una finale così importante#ItaliaInghilterra — Vito Morte Miracolo (@Vitomasel) July 11, 2021

comunque cristante è più inguardabile i quanto pensassi — 𝙜𝙞𝙖𝙙𝙖 (@saudadegozzi) July 11, 2021