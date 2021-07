Italia-Inghilterra ha riservato grandi difficoltà per gli azzurri in questo primo tempo. Un episodio che vede Nicolò Barella come protagonista fa capire quanto sta accadendo

L'Italia sfida questa sera l'Inghilterra nella finale di Euro 2020. La squadra di Southgate è partita certamente meglio, riuscendo a imporre il suo gioco a quello di Roberto Mancini. Un calcio di intensità stratosferica e grande intensità in avvio, che ha portato immediatamente alla rete del vantaggio, realizzato da Luke Shaw.

Uno dei problemi principali degli azzurri in questa prima frazione di gioco è stato certamente lo schieramento scelto da Southgate. Un 3-4-2-1 che permette ai due esterni, Trippier e Shaw, di penetrare con facilità tra esterno e terzino sulle fasce dell’Italia. Una situazione tattica che ha portato al gol del vantaggio per gli inglesi e che, soprattutto nei primi venti minuti di gioco, ha portato alla creazione di molte occasioni.

Proprio per questo, Nicolò Barella ha suonato la carica, avvertendo i compagni. Il centrocampista di proprietà dell’Inter, infatti, di fronte all’ennesima occasione per Shaw, rimasto libero a sinistra, non è rimasto a guardare. Il calciatore si è arrabbiato con i compagni a fine azione, sottolineando l’eccessiva libertà lasciato al terzino sinistro. Un episodio che sicuramente illustra le difficoltà patite dall’Italia nei primi 45 minuti.