Potrebbe già esserci il primo grande assente per la finale di questa sera tra Italia ed Inghilterra: Foden a rischio

Si sta per concludere la lunghissima attesa per la finale di Euro 2020. Nello straordinario teatro di Wembley, scenderanno in campo Italia ed Inghilterra: in palio, la corona di nazione campione d’Europa. Un titolo che agli Azzurri manca dal 1968, mentre per gli inglesi si tratterebbe addirittura di una prima volta. La compagine di Southgate, però, avrà il vantaggio di giocare in casa, con una cornice di tifo che sarà ampiamente a proprio favore. La Nazionale di Roberto Mancini, dal canto suo, avrà la leggerezza di non dover vincere a tutti i costi, fattore che invece potrebbe danneggiare gli inglesi. In attesa delle formazioni ufficiali, nel frattempo, uno dei protagonisti di questa sera potrebbe già dover dire addio alla finale. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!



Euro 2020, Italia-Inghilterra: niente da fare | Foden verso il forfait

Potrebbe esserci già una pessima notizia per Gareth Southgate: dopo l’infortunio nel corso dell’allenamento di ieri, Phil Foden potrebbe non essere disponibile per la finale di questa sera. Dall’Inghilterra, infatti, riportano come il trequartista del Manchester City senta ancora dolore nella giornata di oggi e non riuscirebbe ad esserci nemmeno per stare in panchina. Una circostanza che scombinerebbe i piani del CT inglese. Southgate si è affidato a più riprese a Foden fin dal primo minuto, mentre altre volte lo ha utilizzato come arma da inserire a gara in corso. L’infortunio del classe 2000, però, potrebbe togliere un’opzione importante al CT della Regina. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Mentre Southgate si rammarica di questa notizia, può sorridere Roberto Mancini. Phil Foden fuori dai giochi comporterebbe una minaccia in meno per la difesa azzurra. L’Italia si avvicina alla gara di questa sera con tutto l’organico a disposizione, ovviamente con l’eccezione di Spinazzola. Insomma, il clima è sempre più bollente e ormai non resta che scendere in campo per dare l’assalto al trofeo. Southgate, nel frattempo, potrebbe dover gestire l’infortunio di Foden.