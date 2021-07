L’Argentina torna a vincere la Copa America dopo 28 anni. Decisiva la rete di Di Maria contro il Brasile

Finisce con Leo Messi portato in volo dai compagni e lo stesso numero dieci dell’Albiceleste che consola in un lungo abbraccio l’amico-rivale Neymar. L’Argentina torna sul tetto del Sudamerica 28 anni dopo, con la ‘Pulce’ che mette in bacheca il suo primo titolo con la Seleccion.

LEGGI >>> CM.IT | Messi è libero, gli aggiornamenti: trattativa ancora in corso

Brasile ko in casa: nel tempio del Maracanà è la selezione di Scaloni ad alzare al cielo la Copa America 2021. A decidere il Super Clasico il cucchiaio magico di Angel Di Maria al 21’ del primo tempo, servito dall’ottimo De Paul. A nulla solo serviti gli assalti finali della Seleçao, pericolosa soprattutto con Richarlison e Paqueta. Per l’Argentina è il 15° successo nella competizione, per il Brasile uno smacco difficile da digerire tra le mura di casa.