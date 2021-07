Non c’è solo il Milan sulle tracce di Isco. Il calciatore del Real Madrid è finito nel mirino di Tottenham e Arsenal

Continua la caccia al trequartista in casa Milan. Maldini e Massara sono chiamati a sostituire Hakan Calhanoglu, trasferitosi all’Inter a parametro zero. La dirigenza rossonera dovrà regalare un numero dieci a Stefano Pioli il prima possibile. Ad oggi, però, non si registrano trattative calde: per il momento il tecnico italiano si accontenterà di riabbracciare Brahim Diaz. Per il grande colpo bisognerà aspettare.

Tra i calciatori monitorati dalla dirigenza rossonera c’è anche Isco. Lo spagnolo non rientra più nei piani del Real e visto il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, l’addio in estate appare certo. I buoni rapporti tra i due club potrebbero favorire la trattativa ma attenzione alla concorrenza. In Inghilterra, il ‘Sunday Mirror’ riporta che su Isco ci sarebbero anche Tottenham e Arsenal