Milan in trattativa col Monaco per un terzino sinistro che in rossonero andrebbe a ricoprire il ruolo di vice Theo Hernandez

Il Milan può fare di nuovo spesa in Francia. Stando a Loic Tanzi di ‘RMC Sport’, infatti, il club rossonero è in trattativa con il Monaco per Fode Ballo-Toure, 24enne senegalese in possesso di passaporto francese. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Wanda tradisce l’Inter: ‘smacco’ ai nerazzurri e indizio di mercato

Ismail Jakobs devrait venir remplacer numériquement Fodé Bollo-Touré, actuellement en contacts avec l’AC Milan. Les deux clubs pourraient trouver un accord rapidement pour le latéral gauche #Mercato #RMCLive https://t.co/N0Ye23Y7Vq — Loïc Tanzi (@Tanziloic) July 11, 2021

Presto le due parti potrebbero giungere a un accordo, con Ballo-Toure che andrebbe a ricoprire il ruolo di vice Theo Hernandez.