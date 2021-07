Calciomercato Milan, sorpresa a sinistra | Salta l’affare con la Juventus

Il Milan si cautela per quanto concerne la fascia sinistra nel ruolo di vice Theo Hernandez. Niente affare con la Juventus: mirino su Fodé Ballo-Touré

Il Milan sta lavorando alacremente per costruire al meglio la squadra del prossimo anno. Nel mirino, tra le altre cose, anche un nuovo terzino sinistro che possa fungere da alternativa al titolarissimo Theo Hernandez. Servirà quindi un’autentica riserva di ruolo, spesso mancata quest’anno nel quale si è adattato Diogo Dalot. Nello specifico il Milan starebbe accelerando il passo per il classe 1997 transalpino, Fodé Ballo-Touré, in uscita dal Monaco. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato, il Milan si cautela a sinistra con Ballo-Tourè: la situazione

Un affare improvviso quello riguardante Ballo-Tourè che esclude dunque altre possibili soluzioni provenienti anche dall’Italia. Il giornalista Graziano Campi ai microfoni di ‘Top Calcio 24’ ha infatti raccontato: “Mi sorprende molto che il Milan stia chiudendo per Ballo-Touré a sinistra. Mi aspettavo che la prossima settimana sarebbe stata quella decisiva per prendere uno tra Frabotta e Luca Pellegrini dalla Juventus per il ruolo di vice Hernandez”.

L’eventuale arrivo del giovane Ballo-Tourè andrà quindi a completare la batteria di terzini sinistri a disposizione di Pioli, escludendo operazioni come quella per i bianconeri Frabotta e Pellegrini.