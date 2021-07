Calciomercato Juventus, Chiesa più De Ligt | Doppietta Cherubini

La Juventus deve resistere all’assalto dei top club nei confronti di Federico Chiesa e de Ligt: Cherubini ha preso la decisione

Federico Chiesa si sta affermando come uno dei migliori calciatori dell’Italia dopo una splendida stagione con la maglia della Juventus. Importantissimo il suo contributo di gol e assist per la qualificazione in Champions dei bianconeri, dopo un buon Euro 2020 si è parlato molto di un suo addio. Il Bayern Monaco è una delle squadre interessate all’esterno offensivo italiano, e a tal proposito sono arrivate le parole di Nagelsmann: “Giocatore fantastico, ha brio e dinamismo. E’ eccezionale, lo conosco da molto tempo, ma è molto costoso. Chiesa dribbla e va alla ricerca del gol, è un bravo finalizzatore. Noi abbiamo già 4-5 giocatori offensivi, sono abbastanza se non s’infortunano…”.

Juventus, sondaggi del Bayern per Chiesa

Per Chiesa, il Bayern Monaco avrebbe effettuato dei sondaggi nei confronti della dirigenza bianconera. Tuttavia, il direttore sportivo Cherubini non è intenzionato a intavolare delle trattative. L’esterno offensivo dell’Italia ha la piena fiducia di Allegri per la prossima stagione. Un altro giocatore cercato sul mercato è de Ligt, che il Barcellona vorrebbe per rinforzare la difesa nonostante l’Euro 2020 non esaltante. La Juve, proprio come per Chiesa, fa muro e si rifiuta di cedere il difensore centrale olandese, tra l’altro già cercato dal Barça ai tempi dell’Ajax.