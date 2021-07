Calciomercato Inter, occhi sull’obiettivo di Napoli e Milan | Marotta ci prova

In casa Inter Marotta prova il colpo di calciomercato: occhi su Ahmedhodzic, difensore seguito anche da Napoli e Milan

L’Inter insidia Milan, Napoli e Atalanta per Anel Ahmedhodzic. Il difensore centrale classe 1999 del Malmoe, nato in Svezia ma con passaporto bosniaco, è un obiettivo di Marotta per questo calciomercato estivo. Seguito anche all’estero, specialmente in Premier League, Ahmedhodzic sarebbe valutato circa 6 milioni di euro.

Beppe Marotta, riporta la ‘Gazzetta dello Sport’, potrebbe costruire l’operazione con un terzo club, nel quale mandare il difensore in prestito per una stagione. Gli osservatori interisti, del resto, l’hanno seguito più volte e avrebbero redatto relazioni positive.