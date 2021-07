Napoli, Hysaj lascia gli azzurri per accasarsi alla Lazio: il messaggio di addio sui social da parte del difensore albanese

Elsid Hysaj è ormai un nuovo giocatore della Lazio. L’albanese, fedelissimo di Sarri, si accasa in biancoceleste a parametro zero. Una nuova avventura per il terzino classe 1994, che lascia Napoli dopo sei anni. E a proposito dei suoi anni partenopei, Hysaj si è affidato ai social per esprimere il proprio messaggio di ringraziamento a società e tifosi. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

“Napoli, dopo 6 anni è arrivato il momento dei saluti, non mi basta un post per ringraziare tutti ma ci tengo a ringraziare i miei compagni di squadra, la società, i magazzinieri, il grande Tommaso che è un pezzo di storia del Napoli, i fisioterapisti e tutti gli addetti ai lavori. Ringrazio anche le persone che ho conosciuto durante questo periodo, che sono stati tutti meravigliosi e di aiuto nel mio cammino. Un ringraziamento speciale che va a voi tifosi che avete fatto sentire come a casa mia, me e la mia famiglia. Siete una città speciale e tifosi speciali, date tanto a tutti quelli che vestono la maglia del Napoli, ma vi dico che per me è stato un onore vestire questa maglia. Per 6 anni ho dato l’anima, ho sempre sudato la maglia, ho sempre cercato di onorare la maglia, l’unica cosa che mi dispiace e non aver festeggiato il mio gol lì con voi con lo stadio pieno”.