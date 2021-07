Bagno di folla per l’Inter ad Appiano Gentile nel terzo giorno di ritiro della squadra di Simone Inzaghi

Circa 600 tifosi della Curva Nord si sono ritrovati questa mattina ad Appiano Gentile per incitare l’Inter di Simone Inzaghi, che ha iniziato giovedì il ritiro al Suning Center per preparare la prossima stagione. Tantissimi i cori alla squadra da parte dei sostenitori nerazzurri, uno speciale dedicato a Christian Eriksen e condiviso insieme ai giocatori, usciti fuori dai cancelli del centro sportivo per omaggiare il fantasista danese e salutare i tifosi.

Anche quest’oggi doppio allenamento per Handanovic e compagni alla Pinetina, con il gruppo a ranghi ridotti a disposizione di Inzaghi in attesa del rientro alla spicciolata dei nazionali impegnati agli Europei e in Copa America. Sabato prossimo prima amichevole per i campioni d’Italia in quel di Lugano al cospetto della squadra di casa.