La finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra potrebbe perdere un protagonista: out nella rifinitura di oggi

Poche ore alla finalissima di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra che si disputerà domani sera a Wembley. Un cammino stupendo quello di entrambe le formazioni, che in semifinale si sono sbarazzati di Spagna e Danimarca. Oggi, come di consueto nel giorno della vigilia, era in programma l’allenamento di rifinitura. Mentre gli Azzurri lasciavano Coverciano per partire in direzione Londra, la squadra di Gary Southgate era alle prese con una possibile defezione dell’ultima ora.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Italia-Inghilterra, infortunio Foden: può saltare la finale di Euro 2020

Come riporta il ‘Daily Star’, infatti, oggi Phil Foden è rimasto fuori dalla seduta di rifinitura dell’Inghilterra dopo aver preso un colpo, probabilmente al ginocchio, nell’allenamento di ieri. Per sicurezza il talento del Manchester City oggi non è sceso in campo a St George’s Park, lo staff sanitario lo terrà sotto osservazione in queste ore, ma la sua presenza domani contro l’Italia è a fortissimo rischio. Secondo i tabloid inglesi, Foden poteva anche partire titolare nella finale, di sicuro sarebbe entrato a partita in corso. Da valutare ora come risponderà ai trattamenti.