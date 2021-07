Mauro Icardi e l’Inter è una storia completamente finita e archiviata: Wanda Nara lo ha ribadito ulteriormente con una scelta senza dubbio curiosa. E che può nascondere un indizio importante in chiave mercato

Mauro Icardi ha ormai dato l’addio all’Inter da diverso tempo dopo una conclusione a dir poco travagliata. L’ex capitano nerazzurro è volato al PSG, partendo benissimo e guadagnandosi il riscatto da parte dei francesi. Ma poi c’è stato un calo vistoso, dato anche dalle ottime prestazioni di Kean che gli ha tolto un po’ di spazio, insieme ai tanti campioni di Tuchel prima e Pochettino poi. Le voci sul suo ritorno in Italia sono parecchie, coinvolgono in particolare Juventus e Milan. Le cifre sono importanti, ma si tratterebbe di un colpo dal rendimento più che sicuro. Di recente l’argentino ha smentito le indiscrezioni sul rientro in Serie A, ma in queste ore è arrivato un potenziale indizio importante.

Calciomercato, Icardi al Milan: l’indizio arriva da Wanda Nara

Sulle sue stories di Instagram, Wanda Nara ha pubblicato una foto dei suoi figli con tanto di maglia del Milan addosso. Questo perché Valentino, Constantino e Benedicto al Camp estivo organizzato dai rossoneri. “La mamma più orgogliosa: un portiere, un bomber e un difensore, ho tutto”, ha scritto Wanda. Di certo fa effetto vedere come evidentemente il capitolo Inter sia decisamente chiuso, con tanto di ‘smacco’ ai colori nerazzurri dopo un’avventura del genere. E si potrebbe nascondere magari anche un indizio di mercato, dal momento che Wanda e Mauro hanno casa sì a Milano, ma vivono a Parigi. Chissà, magari sono le prove generali per un ritorno in pianta stabile sotto la Madonnina o a pochi chilometri da Torino.